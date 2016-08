Laminat, Parkett, Vinyl, Kork

Parkett oder Laminat?

Sie können sich nicht entscheiden ob sie Parkett oder Laminat nehmen sollen und befinden sich in einer Entscheidungskrise? Laminat ist zugegeben beliebter als Parkett. Ein Grund dafür ist der Preis, weil man dafür die Optik von Parkett bekommt, aber es günstiger in der Herstellung ist. Jedoch ist es immer eine subjektive Entscheidung ob man sich dann letztendlich für Parkett oder Laminat entscheidet. Nicht nur die Optik des Materials ist entscheidend für die Auswahl sondern auch das Material. Soll es aus echtem Holz sein oder reicht ihnen auch nur die Optik. Anhand solcher Fragen erleichtert man sich dann die Kaufentscheidung. Es gibt Shops die unterscheiden deshalb ganz strikt zwischen Naturprodukte oder gemischt hergestellte Laminate oder Parkett.

Was ist Parkett?

Parkett besteht meist aus verschiedenen Holzarten und ist daher sehr beliebt. Zudem gibt es Massivparkett unter dieser Kategorie z.B. Stabparkett, Mosaikparkett, Lamparkett und Hochkantenlamellenparkett. Zudem gibt es Massivdielen, Parkettdielen und Tafelparkett. Außerdem gibt es auch Mehrschichtparkett und Kährs war der erste der das Patent davon im Jahre 1941 angemeldet hat. Dieses Parkett besteht aus einem 3 Schichten Aufbau. Parkett kann man in verschiedenen Verlege Muster auslegen und individuell gestalten.

Was ist Laminat?

Laminat besteht aus zwei oder auch mehreren miteinander verklebten flächigen Schichten. Bei dem Laminatmaterial kann man das gleiche nehmen oder auch verschiedene. Deswegen nennt man Laminat auch laminieren. Laminat ist daher so günstig da meist das die oberste Schicht aus Holz besteht, als Holzlaminat, und damit natürlich auch günstiger in der Herstellung ist. Fußbodenbelege sind deswegen aus Laminat sehr beliebt bei dem meisten Verbrauchen und werden viel öfter bestellt als andere. Shops die Laminat anbieten, bieten dieses Produkt als erste Wahl an. Achten sie mal nächstes Mal in den Online Shop und sie werden sehen das Laminat sehr oft beworben wird. Man kann Laminat auch als Imitation von Parket bezeichnen, das sie durch ihr Aussehen das Aussehen des Parketts imitieren, jedoch sich in der Herstellung unterscheiden. Laminate bestehen auch aus leichten und frei gestaltbaren Werkstoffen und sind eingebettete Fasern in Kunstharz. Man nennt es auch faserverstärkte Kunststoffe.

Was ist Vinyl?

Viny ist mittlerweile in vielen Wohnungen vorhanden. Grund dafür ist das Vinyl leicht zu säubern ist und hygienisch ist. Zudem ist hält dieses Material die Füße warm. Ausgestattet mit Trittschalldämmung ist es bestens zu begehen. Vinyl hat eine Aufbauhöhe von ca. 5mm und eignet sich deshalb auch gut für Sanierung von Altbauten und Umbauten. Natürlich ist der Vinylboden ebenfalls für Neubauten sehr gut geeignet. Also, egal welchen Einrichtungsstil sie haben, mit Vinyl können sie durch die massiven Designmöglichkeiten immer ihren Wunsch treffen. Ihr Vinylboden können sie bestens genießen.

Was ist Kork?

Kork wird aus einer bestimmten Baumrinde hergestellt, nämlich aus der Rinder der Korkeiche. Kork hat eine super isolierende Wirkung und ist zudem sehr flexibel, da es ein 100% Naturprodukt ist. Damit ist Kork auch komplett von der Natur absetzbar und eignet sich vor allem für Menschen mit Allergien. Auch Kork besitzt natürlich eine Trittschalldämmung, damit das Begehen leise und angenehm ist. Kork bekommen sie in unterschiedlichsten Muster und Farben angeboten. Sie sind mittlerweile ebenfalls sehr beliebt bei den Kunden.