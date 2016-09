Parkett und Laminat

Wenn es um Parkett oder Laminat geht, sind sie bei uns genau richtig. Holzarten gibt es viele und es kommen immer mehr Produkte auf dem Markt. Damit sie auch die richtige Wahl treffen, ist es wichtig das richtige Parkett oder Laminat auszuwählen. Klick Systeme vereinfachen das Verlegen von Laminat und Parkett enorm und die Hersteller sind bemüht immer mehr neue Systeme für Bodenbeläge herzustellen und zu erfinden. Damit ihr Parkettboden auch langlebig ist greifen diese auf Naturprodukte zurück und durch 3 Schicht Entwicklungen bleibt das Parkett stabil und dehnt sich auch nicht aus. Angebote auf www.abc-parkett24.de

Parkett gibt es in verschiedenen Varianten und es bieten sich immer mehr Produktvarianten an. Es wird auch immer wichtige für den Kunden. Damit der Parkett- bzw. Laminatboden ihr zuhause geschmückt kämpfen die Hersteller wie PARADOR, Haro, Hebo, Meister, Prüm, Prinz, Wicanders und Wineo. Alle bieten verschiedene Produkte an. So bekommen sie von diesen super Hersteller Parkett, Laminat, Kork und Vinyl. Kork ist aus purem Naturprodukt, wobei die anderen gemischt werden. Daher ist auch dieses Produkt sehr langlebig. Die Hersteller bieten auch zudem Zusatzgarantien an, die bis zu 30 Jahre auf ihr Produkt gewährt werden. Nicht umsonst geben sie diesen Service zusätzlich, denn ihre Böden sind top Bodenprodukte.