Wäschetrockner, Wärmepumpentrockner, Kondesationstrockner im Test

Wäschetrockner haben unser Leben grundlegend geändert. Wo wir früher viel Zeit gebraucht haben, damit unsere Wäsche endlich trocken ist, brauchen wir heute nur einen Bruchteil dieser Zeit. Wir müssen nicht mehr lange auf unsere Wäsche zu warten und können unsere Lieblingsstücke schnell wieder anziehen. Wäschetrockner sind schon etwas Besonderes. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Wäschetrocknern: Ablufttrockner, Kondensationstrockner und die modernen Wärmepumpentrockner. Im Wäschetrockner / Wärmepumpentrockner Test werden die Unterschiede noch deutlicher.

Unterschiede der Wäschetrockner

Beim Ablufttrockner musste man dafür sorgen, dass dieser so aufgestellt ist das ständig neue Frischluft vorhanden sein und für die Abluft ein Loch in die Wand geschlagen werden musste. Dieses Modell aufzustellen war mit viel Aufwand verbunden. Zudem verbrauchen Ablufttrockner eine Menge Energie und Strom.

Kondenstrockner hingegen sind da die bessere Variante, wenn auf das Loch in der Wand verzichten möchte. Ein Kondensationstrockner funktioniert so, dass die verdunstete Luft in einen extra Behälter gelangen kann und man diesen anschließend entleeren kann. Jedoch ist auch dieses Trockner-Modell relativ energielastend und verursacht im Jahr hohe Kosten.

Neue Modelle sind die Wärmepumpentrockner. Diese Trockner funktionieren perfekt und verwenden nur einen kleinen Teil an Energie. Sie sind sparsam und effizient. Wer einen sparsamen Wäschetrockner sucht ist mit einem solchen Modell richtig ausgestattet. Der Wärmepumpentrockner wird ebenfalls ohne ein Loch verwendet und die kondensierte Feuchtigkeit gelangt ebenfalls in einen Behälter.

Wäschetrockner Test und Testsieger

Um die besten Modelle zu finden ist es wichtig sich vorher den Wäschetrockner Test der Stiftung Warentest genauer anzuschauen. Dadurch kann man die besten Modelle finden und dabei sogar auch sparen. Durch einen solchen Test kann man die besten Geräte miteinander vergleichen. Wäschetrockner Testsieger sind beliebt und die Stiftung Warentest analysiert die Geräte ganz genau. So ist auch der Kunde auf der sicheren Seite. Geprüft werden die Geräte auf ihre Effizienz und Energieverbrauch, Trocknerleistung und Qualität und Bedienbarkeit. Erst alle Punkte machen einen echten Testsieger aus. Kaufen sie daher nicht zu schnell ein, sondern vergleichen sie die Wäschetrockner vorerst.