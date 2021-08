Comment les monnaies numériques aident les entreprises de commerce électronique à se développer

Avec la croissance continue du commerce électronique, de plus en plus de propriétaires d’entreprises cherchent de nouveaux moyens d’étendre leur champ d’action. L’une des méthodes les plus populaires consiste à utiliser une place de marché en ligne, comme Amazon ou eBay. Si ces places de marché sont un excellent moyen d’augmenter les ventes, elles ont aussi leurs inconvénients. Par exemple, si vos clients vivent dans un autre pays que le vôtre, ils ne pourront peut-être pas utiliser une carte de crédit ou PayPal pour régler leurs achats. C’est alors que de nombreuses personnes se tournent vers des méthodes de paiement alternatives comme les monnaies numériques.

1. Comment fonctionnent les monnaies numériques ?

Si vous cherchez à comprendre le fonctionnement des monnaies numériques, il est utile de connaître les bases de la monnaie en général. Une monnaie est une unité de mesure de la valeur. Elle sert de moyen d’échange, de réserve de valeur et d’unité de compte. Les monnaies reposent sur un consensus social quant à leur valeur. En France, on utilise le franc. Les Tchèques utilisent des couronnes. Le prix que vous payez pour quelque chose est généralement basé sur son taux de change par rapport à la devise que vous utilisez.

La plupart des monnaies numériques sont créées et distribuées par une entreprise ou un réseau distribué, ce qui lie directement la monnaie à sa valeur. Par exemple, le bitcoin est créé par une blockchain émise par une entreprise et peut être utilisé par n’importe qui pour effectuer des transactions. À l’inverse, le bitcoin comporte des frais de transaction. Un actif peut également être adossé à d’autres actifs, devenant ainsi une crypto-monnaie ou une monnaie à réserve fractionnaire. L’Ethereum et le Monero ont des propriétés similaires au Bitcoin, mais ont des technologies sous-jacentes différentes.

Tout comme les autres monnaies, les monnaies numériques peuvent être divisées en différents types, notamment les actifs numériques, les contrats à terme et les marchandises. Au cours des cinq dernières années, de nombreux actifs numériques se sont développés en leurs propres classes d’actifs, y compris des actifs tels que les monnaies numériques, les actifs tokenisés et les contrats d’actions et d’options. Apprenez-en davantage sur les crypto-monnaies et les portefeuilles en visitant un site de crypto-monnaies comme Cryptovantage.

Les crypto-monnaies ont gagné en popularité au cours des dernières années, et l’utilisation de monnaies alternatives a également connu une augmentation significative. Les monnaies alternatives sont émises par des entités privées et ne sont pas soutenues par une banque centrale ou un gouvernement.

2. Quels sont les avantages de l’utilisation des monnaies numériques pour le commerce électronique ?

Les monnaies numériques sont une forme de monnaie électronique. Elles sont basées sur une technologie appelée blockchain, qui est un registre numérique permettant d’enregistrer les transactions sur de nombreux ordinateurs, de sorte que l’enregistrement ne puisse pas être modifié rétroactivement. Les monnaies numériques ne sont pas physiques ; elles sont virtuelles. Elles sont utilisées comme moyen de paiement. C’est pour cette raison qu’elles sont également appelées crypto-monnaies.

L’un des principaux avantages des monnaies numériques est qu’elles peuvent être stockées dans un portefeuille numérique, comme le bitcoin. Il est donc très facile d’envoyer et de recevoir de l’argent et il n’est pas nécessaire de faire appel à un tiers pour vérifier que la transaction a été effectuée correctement. Avec Bitcoin, vous pouvez acheter de la nourriture et la recevoir en utilisant votre portefeuille numérique.

En revanche, pour envoyer de l’argent à l’aide d’une monnaie traditionnelle, vous devez avoir un compte dans une banque, agréée par le gouvernement pour le faire. Vous devrez peut-être aussi passer une vérification des antécédents et, à l’occasion, vous devrez peut-être obtenir l’approbation d’un gouvernement ou d’un organisme de réglementation avant de pouvoir commencer. La blockchain étant un système décentralisé, l’endroit où l’argent est physiquement stocké n’a pas vraiment d’importance. Il n’est même pas vraiment important qu’il soit transféré dans un autre pays – tant qu’il est stocké sur la blockchain, les enregistrements ne peuvent pas être modifiés rétroactivement.

Un autre inconvénient majeur de l’utilisation des monnaies numériques est qu’elles ne sont pas fractionnées. Cela signifie qu’il n’y a pas de moyen facile de convertir une monnaie numérique en une autre. Par exemple, si vous voulez acheter un hamburger, vous devez utiliser le bitcoin. Si vous voulez acheter des actions d’Instagram, vous devez encore utiliser des dollars. Afin de faciliter les paiements, de nombreux pays ont commencé à mettre en place des réseaux qui vous permettent d’envoyer et de recevoir de l’argent sans frais.

Si votre entreprise vend à la fois des produits physiques et numériques, il est bénéfique de comprendre les avantages de l’utilisation des monnaies numériques.

3. Quels sont les inconvénients de l’utilisation des monnaies numériques pour le commerce électronique ?

Si l’utilisation des monnaies numériques pour les transactions en ligne présente de nombreux avantages, elle comporte également des inconvénients. Comme les monnaies numériques sont encore assez récentes, il existe encore des problèmes de sécurité et des risques de fraude. De plus, le prix des monnaies numériques est beaucoup plus volatil, ce qui doit être pris en compte dans votre tarification. Franchement, il est difficile de rivaliser avec la gratuité.

Malheureusement, certaines personnes pensent que les places de marché en ligne sont l’avenir du commerce. Cependant, les faits suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas. Ils pensent plutôt que les places de marché physiques et les services connexes gagneront en importance au cours des prochaines années. Alors, quels sont les avantages d’une place de marché en ligne par rapport à une place de marché concurrente ?

Le principal avantage d’une place de marché en ligne est la rapidité des transactions. La plupart des transactions sur une place de marché s’effectuent dans les 24 à 72 heures, ce qui est beaucoup plus rapide que l’achat et la vente physiques. En outre, les informations de votre client sont rapidement partagées tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tout comme le partage d’une adresse physique. C’est un avantage qui contribuera à réduire le risque lié aux stocks, puisque la plupart des vendeurs n’auront pas besoin de contacter individuellement tous leurs fournisseurs.

Un autre avantage est la mise en œuvre plus rapide de nouveaux produits et services. Presque tous nos services d’achat en ligne préférés existent depuis des décennies. Même si de nouveaux produits et services sortent constamment, il peut être difficile de les faire approuver et de les déployer lentement. Si une place de marché en ligne permet de mettre en œuvre, de tester et d’améliorer les nouveaux produits plus rapidement, cela réduira la probabilité de défections de la part de vos clients existants.

Malgré les avantages d’une place de marché en ligne, la concurrence externe constitue une menace majeure. Des drones bon marché remplacent les pilotes dans les vols commerciaux, et les élections sont organisées par des robots. En outre, de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites du fait qu’une grande partie de leurs revenus va à la direction et au personnel des places de marché.

Comme de plus en plus d’entreprises ont du mal à payer leur personnel et à maintenir les avantages sociaux des employés, le montant qui va aux places de marché va diminuer. Par conséquent, les places de marché doivent augmenter leurs prix, comme le ferait toute entreprise.

4. Quelles sont les méthodes de paiement alternatives à PayPal et aux cartes de crédit ?

Si vous vendez des produits ou des services en ligne, vous devez absolument accepter les cartes de crédit. PayPal est également un excellent moyen d’accepter les paiements, mais vous devez payer des frais de traitement. Si vous envisagez d’accepter des paiements hors ligne, Square est une autre solution intéressante. Avec cette application, il vous suffit de télécharger un fichier et l’application traite les paiements pour vous. De cette façon, Square conserve tous les frais de traitement des paiements et l’argent reste à votre portée.

Il existe différents types de cartes que vous pouvez trouver sur un marché en ligne et qui fonctionnent dans différents pays. Les cartes Apple fonctionnent mieux aux États-Unis, car les comptes sont liés à un identifiant Apple. Et si vous vendez en ligne en utilisant des produits Apple, vous devez vous assurer que la carte provient bien d’Apple, car elle est beaucoup plus chère à obtenir.

PayPal est le processeur de paiement le plus populaire que les gens utilisent pour le commerce électronique. Pour beaucoup de gens, PayPal est juste un moyen simple d’accepter des paiements. Et pour les spécialistes du marketing et les propriétaires d’entreprises, PayPal permet des transactions instantanées, des frais réduits, des solutions intégrées pour différents types de devises, etc. PayPal offre également des fonctionnalités avancées que d’autres places de marché n’ont pas, comme l’e-gifting.

Cependant, lorsque les gens commencent à utiliser PayPal, ils utilisent souvent une carte cadeau électronique. Ce type de carte ne leur appartient pas techniquement, mais ils effectuent tous les paiements et le destinataire doit payer les frais éventuels. Cela peut créer plusieurs problèmes si la société de carte de crédit du destinataire annule sa carte. L’autre problème est que si un affilié utilise la carte de crédit, il est alors responsable de toutes les demandes de rétrofacturation et des déplacements du service clientèle. Ces problèmes ont conduit de nombreuses personnes à passer à la monnaie numérique.

Comment les crypto-monnaies s’intègrent-elles dans ce tableau ? Eh bien, les crypto-monnaies fonctionnent différemment grâce à la technologie blockchain. Encore une fois, les banques et les processeurs de paiement exigent une preuve d’identité pour chaque transaction ; sans cela, ils ne peuvent pas traiter les paiements.