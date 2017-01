Für welches Produkt man sich am Ende auch entscheidet. Eines haben die Bodenbelege gemeinsam. Parkett für Landhausdielen oder Laminat für die eigene Wohnung. Die Entscheidung treffen sie letztendlich selbst und diese subjektive Entscheidung kann ihnen auch niemand wegnehmen. Die Gemeinsamkeit von Fußbodenbelegen ist meist das Aussehen. Jedoch ist die Unterschiedlichkeit in dem Material des Produkts. Sei es also Parkett aus Hartholz oder Kork aus Naturprodukten einer Rinde, alle sehen sie toll aus und bleiben lange in ihrem Wohnzimmer. Zudem haben Naturprodukte den Vorteil, dass diese bei einem Kratzer geschliffen werden können und der Kratzer damit ausgebügelt werden kann. Parkett und andere Bodenbeläge werden aus verschiedenen Holzarten verwendet wie beispielweise Apfelbaum, Birnenbaum, Heinbuche etc.

Bei ihren nächsten Shop Besuch werden sie mit diesen Informationen mehr wissen über Laminat, Parkett, Vinyl und Kork haben. So werden sie bei ihrem Kauf im Shop genau wissen welches Produkt sie nun auswählen und welcher Hersteller welche Produkte anbietet. Details der einzelnen Bodenbeläge sehen sie meist in den Shop aufgelistet, sodass sie nur noch die Produkte miteinander vergleichen, die ihnen am meisten gefallen. Parkett und Laminat werden wohl die am meist gekauften Bodenbeläge bleiben, da das Aussehen einfach bei dem Kunden eine große Rolle spielt. Ihr persönlicher Boden soll am Ende ihnen gefallen und welches sie kaufen wollen, ist dann ihre beste Entscheidung.

Fazit: Parkett, Laminat, Kork und Vinyl haben Vor- und Nachteile. Das Aussehen des Werkstücks spielt bei der Auswahl des Bodenbelags eine große Rolle. Zweitrangig wird das Material dann entscheidend sein. Laminat ist daher so viel in den Shops gekauft, da es günstig in der Herstellung ist und Parkettböden sehr ähnlich ist. Jedoch kann man selbst entscheiden welche der Kriterien bei Kauf entscheidend sind. Ob ihnen nun die Optik oder das Material am wichtigsten ist, können nur sie entscheiden. Kaufen sie nur das was ihnen auch gefällt und den Boden den sie auch lange behalten wollen. Alles andere macht keinen Sinn. Um mehr Details über die einzelnen Holzböden zu erfahren können sie sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir können ihnen gerne weitere Infos zukommen lassen.